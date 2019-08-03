شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان بطلًا لكأس السوبر الفرنسي بالفوز على رين 2-1 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُوج نادي باريس سان جيرمان بطلًا لكأس السوبر الفرنسي 2019 بتحقيقه الانتصار على رين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، واستضافها ملعب «شنجن يونيفرسياد سبورتس سنتر» بالصين.

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تقدم رين بهدف مبكر عن طريق لاعب خط الوسط، أدريان هونو، في الدقيقة 13 من الشوط الأول، لكن المهاجم المتألق كيليان مبابي أدرك التعادل للفريق الباريسي في الدقيقة 57 بعدما تلقى تمريرة حاسمة من صانع الألعاب الإسباني بابلو سارابيا.

وواصل «بي إس جي» الضغط على دفاعات رين بحثا عن إحراز الهدف الثاني بمحاولات لسارابيا وزميله الأرجنتيني أنخيل دي ماريا وحتى المدافع المنضم حديثا عبدو ديالو إلا أن تسديداتهم جميعا ابتعدت عن المرمى.

وجاء الحسم عن طريق نجم باريس سان جيرمان، دي ماريا، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 73.