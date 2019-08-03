المنتخب السعودي أمام الكويت غدا في بطولة غرب أسيا لكرة القدم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تنطلق غدًا مباريات منتخبات المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا لكرة القدم ، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع شقيقه المنتخب الكويتي ، فيما يواجه منتخب الأردن نظيره البحريني، وذلك في مدينة أربيل بالعراق .
ولم يلعب المنتخبان السعودي والكويتي في منافسات غرب آسيا، وذلك لبداية مشاركة الكويت في البطولة اعتبارًا من 2010، فيما جاء ظهور الأخضر في نسختي 2012، و2013 فقط.
ويلعب المنتخب الكويتي ببعض نجوم الصف الأول، متكافئة مع الأخضر السعودي، لاسيما أن الأخضر دخل المنافسات من أجل تجهيز المنتخب الأولمبي .
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