الزمالك يقيس المعدلات البدنية للاعبين بهذه الطريقة...

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جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحزمة قياسات بدنية للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي استعدادا للموسم الجديد . وحرص الجهاز الفني على ذلك لقياس معدل اللياقة لدى اللاعبين والوصول بهم للمعدل المطلوب وخاصة في ظل عودتهم من راحه سلبية الفترة الأخيرة . Advertisements ويستعد الزمالك لخوض مباراة الذهاب أمام بطل الصومال بدور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا .

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