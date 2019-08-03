شكرا لقرائتكم ناشئات السلة يخسرن بطولة أفريقيا بعد السقوط أمام مالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب ناشئات كرة السلة تحت 16 سنة امام مالى بنتيجة 48/84 بنهائي البطولة الإفريقية التى تقام برواندا.

وحققت ناشئات السلة لمركز الثانى وفضية البطولة بعد ان ضمن التأهل لكأس العالم 2020 بالوصول لنهائي بطولة افريقيا .

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وتضم قائمة شرف المنتخب فى البطولة 12 لاعبة وهن كل من ك هالة على ، وفريدة البندارى، رضوى علاء، وفريدة خالد، فريدة مسعد، ولجين سامى، وملك عبد القادر، وجنى بركة، وملك سامى، فريدة تامر، وآية الفقى، ومنة الله شريف.

كان منتخب الناشئات قد تغلب على كل من أوغندا وتنزانيا وأول مباراة تم إلغاؤها امام جنوب افريقيا لانسحاب الاخير ولم يخسر سوى امام مالى.