شكرا لقرائتكم عواد وأبو جبل وصبحى يؤدون تدريبات قوية فى مران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى الثلاثي محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات قوية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس . وظهر الثلاثي بمستوى قوي ومرونه عالية في التعامل مع التدريبات وهو ما جعلهم ينالوا إشادة أيمن طاهر. Advertisements ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى.

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