شكرا لقرائتكم محمود علاء فى الـ"جمانيزيوم" على هامش مران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، على أداء جلسة علاجية بجمانيزيوم النادي على هامش المران المقام حالياً . ويؤدي اللاعب برنامج تأهيل وضعه له الجهاز الفني لتجهيزه للفترة المقبلة. Advertisements ويستعد الزمالك لخوض مباراة الذهاب أمام بطل الصومال بدور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود علاء فى الـ"جمانيزيوم" على هامش مران الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.