تفاصيل مران الزمالك استعدادا لبداية المشوار الأفريقى...

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جدة - عمرو شويل انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بالنادي استعدادا لمشوار الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا والموسم الجديد . وأدى التدريبات اللاعبون محمود عبدالعزيز ومحمد اوناجم وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما وخالد بوطيب ومحمد حسن وأيمن حفني ومحمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمد عنتر ومحمد عبدالسلام وعمر السعيد وحازم إمام وكريم بامبو بالإضافة لثلاثي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي التدريبات بصورة طبيعية . فيما حصل باقي اللاعبين علي راحه من التدريبات الجماعية بإذن من الجهاز الفني.

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