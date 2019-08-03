شكرا لقرائتكم "كدمة" تبعد البريك عن تدريب الهلال قبل لقاء الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض الظهير الأيمن محمد البريك لاعب الهلال إلى كدمة في الركبة وذلك قبل يومين من مغادرة الفريق إلى جدة لملاقاة الأهلي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال حساب الهلال على "تويتر" أن المدافع الدولي تعرض إلى كدمة، على أن يخضع إلى فحوصات طبية يوم الأحد لتحديد مدى إمكانية مشاركته في المباراة الآسيوية.
وفي المقابل، شارك عبدالله عطيف في جزء من التدريبات الجماعية التي فرضها المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو على لاعبي الفريق، بعد يومين من إصابته في الكاحل.
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