الزمالك يتعاقد رسميا مع الصفقة الـ 11 (التفاصيل الكاملة)

كتب: ضياء السقا

نجح نادي الزمالك في التعاقد بشكل رسمي مع إمام عاشور، لاعب وسط غزل المحلة، والمعار لحرس الحدود.

وأصبح عاشور الصفقة رقم 11 للزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب موقع "سوبر كورة"، تم الاتفاق على إتمام التعاقد نظير تقاضى غزل المحلة 13 مليون جنيه لمنح الاستغناء الخاص باللاعب للقلعة البيضاء، وهو ما ينتظر حدوثه خلال الساعات القادمة.

ويبلغ عاشور 21 عاما، ويجيد اللعب فى مركز الجناح، والمهاجم المتأخر.

وشارك اللاعبب فى 33 مباراة مع الحرس خلال الموسم السابق، منها واحدة فى كأس مصر، سجل أربعة أهداف وصنع هدفا واحدا.

وكان طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، قد أعلن انتقال عاشور، إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقال العشري، في تصريحات لموقع "يلاكورة"، إن إمام غادر معسكر الحرس واتجه إلى الزمالك وأنهى كل شيء، ووقع اللاعب على عقود انتقاله للقلعة البيضاء لمدة خمسة مواسم.

وكان نادي الزمالك قد نجح في التعاقد مع 10 لاعبين، خلال الانتقالات الصيفية.

وتعاقد الزمالك مع 3 حراس هم محمد عواد قادما من الإسماعيلي، ومحمد أبو جبل من سموحة، ومحمد صبحي من بتروجيت.

كما ضم الأبيض، إسلام جابر، لاعب وسط مصر المقاصة، بداية من الموسم الجديد، لمدة خمسة مواسم.

وتعاقد الزمالك مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة، ووقع اللاعب على عقود الانتقال للنادي الأبيض، لمدة 3 سنوات، في جلسة عقدها مع مسؤولي الزمالك.

ونجح الأبيض في التعاقد مع لاعب الوسط المغربي أشرف بن شرقي نجم الهلال السعودي والوداد المغربي السابق، ومواطنه محمد أوناجم، لاعب وسط الوداد.

وضم الزمالك كريم بامبو، لاعب وسط الإسماعيلي، مع قرار بعودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى محمد للفريق من جديد.