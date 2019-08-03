شكرا لقرائتكم خبر عن انتقال إبراهيما نداي من دجلة إلى لوزيرن السويسري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي وادي دجلة عن رحيل لاعب الفريق إبراهيما نداي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ونشر الحساب الرسمي لنادي وادي دجلة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نادينا يتمنى كل التوفيق لنجم الفريق إبراهيما نداي قي تجربته الجديدة مع لوزيرن السويسري». وقدم الجناح السنغالي أداءً متميزًا مع وادي دجلة في الموسم المنقضي وهو ما لفت أنظار نادي لوزيرن السويسري.

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