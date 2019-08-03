شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إقامة مباراة الأهلي وبيراميدزيوم 16 أو 17 أغسطس الحالي بمسابقة كأس مصر.
وأضاف رئيس لجنة المسابقات في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيتخذ القرار النهائي غدًا الأحد بعد الاتفاق والتنسيق مع الناديين على الملعب الذي سيستضيف اللقاء.
وكشف رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه سيتم تغيير مواعيد مباريات كأس مصر بحيث يتم تقديمها نظرًا للأجندة الدولية التي تجبر المنتخب على خوض وديات في سبتمبر المقبل.
وتأتي مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، حيث يُعد هذا اللقاء هو الأخير بمنافسات ثمن النهائي من بطولة الكأس.
وكان الأهلي تخطى دور الـ32 بعد فوزه على الترسانة (3-2)، في المقابل فاز بيراميدز على منافسه طنطا بنفس النتيجة (3-2).
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