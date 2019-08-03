اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

0 نشر
أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إقامة مباراة الأهلي وبيراميدزيوم 16 أو 17 أغسطس الحالي بمسابقة كأس مصر.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيتخذ القرار النهائي غدًا الأحد بعد الاتفاق والتنسيق مع الناديين على الملعب الذي سيستضيف اللقاء.

Advertisements

وكشف رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه سيتم تغيير مواعيد مباريات كأس مصر بحيث يتم تقديمها نظرًا للأجندة الدولية التي تجبر المنتخب على خوض وديات في سبتمبر المقبل.

وتأتي مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، حيث يُعد هذا اللقاء هو الأخير بمنافسات ثمن النهائي من بطولة الكأس.

وكان الأهلي تخطى دور الـ32 بعد فوزه على الترسانة (3-2)، في المقابل فاز بيراميدز على منافسه طنطا بنفس النتيجة (3-2).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا