تشيلسي يخطف تعادلا مثيرا من مونشنجلادباخ فى البروفة الأخيرة للموسم الجديد

خطف فريق تشيلسي الإنجليزي، تعادلا مثيرا من نظيره فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألمانى، بنتيجة 2 – 2، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم السبت، فى ختام استعدادات البلوز لانطلاق الدوري الإنجليزي.

أنهى تشيلسي الشوط الاول من المباراة، متأخرا بهدفين مقابل لاشئ، سجل ثنائية مونشنجلادباخ، الحسن بليا وجوناس هوفمان فى الدقيقتين 13 و 39 من زمن المباراة.

ولكن فى الشوط الثانى نجح البلوز، فى العودة بالنتيجة عن طريق تامى ابراهام وروباركى من ركلتى جزاء، فى الدقيقتين 59 و 86 من زمن اللقاء.

ويفتتح تشيلسي مواجهاته فى الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، بلقاء صعب خارج أرضه أمام فريق مانشستر يونايتد، يوم 11 أغسطس الجارى، على ملعب "أولد ترافورد".