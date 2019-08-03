بوجبا يثير الجدل ويلمح إلى اقترابه من ريال مدريد

ألمح النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد، من خلال صورة جديدة أثار بها جدلا كبيرا حول مستقبله.
ونشر بوجبا صورة له مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بقميص منتخب فرنسا عبر تطبيق "سناب شات" مصحوبًا بـ "إيموشن" يشير إلى الصمت وعدم الحديث بالإضافة إلى اللون الأبيض، وكأنها رسالة موجهة إلى بنزيما بعدم التحدث.
وتزيد هذه الصورة من حجم التكهنات حول مستقبل اللاعب، الذى أشارت العديد من التقارير إلى رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد والانتقال إلى ريال مدريد.
ولا يشارك بول بوجبا اليوم في مباراة مانشستر يونايتد وميلان المقامة حاليا في الكأس الدولية للابطال، بعد إصابته بعضلات الظهر.
ويخوض مانشستر يونايتد أولى مواجهاته فى الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، بمواجهة فريق تشيلسي يوم 11 أغسطس الحالى، على ملعب "أولد ترافورد".
ويرغب ريال مدريد فى الحصول على خدمات بوجبا، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، فى إنجلترا يوم الخميس المقبل، ولكن اليونايتد يرغب فى الحصول على 150 مليون إسترليني، للتخلى عنه.
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