جوزاك: كأس غرب آسيا جزء من برنامج إعداد الكويت لتصفيات كأس العالم

أكد روميو جوزاك، المدير الفنى لمنتخب الكويت، أن مشاركة فريقه فى بطولة غرب آسيا المقامة حاليا فى العراق هو جزء من برنامج إعداد الفريق لتصفيات كأس العالم 2022.

وقال جوزاك فى مؤتمر صحفى عقد اليوم: "مشاركتنا كأس غرب آسيا هو جزء من برنامج الإعداد بعد المعسكر الذى أقمناه فى لندن".

ورفض مدرب الكويت التقليل من أهمية البطولة، وأوضح قائلا: "إذا حققنا نتائج سلبية فسوف تنعكس على الفريق بصورة سيئة، أما النتائج الإيجابية فسيكون لها مردود إيجابى لذلك يجب علينا تقديم أداء جيد قبل مواجهة أستراليا فى سبتمبر المقبل بتصفيات المونديال".

واختتم تصريحاته قائلا: "الإيقاف الرياضى الذى استمر لثلاث سنوات كانت له آثار سلبية على منتخب الكويت، حيث تأثرت ثقة اللاعبين سلبيًا لكننا نسعى لتجاوز ذلك فى بطولة غرب آسيا".

ويستهل منتخب الكويت مشواره بالبطولة غدا أمام السعودية فى التاسعة والنصف مساء بملعب فرانسو حريرى بمدينة أربيل العراقية، وينافس الفريق فى المجموعة الثانية التى تضم أيضًا البحرين والأردن.