إيقاف ميسي عن المشاركة الدولية 3 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بوينس أيرس

أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) أمس الأول إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المشاركة الدولية 3 أشهر وتغريمه 50 ألف دولار، وذلك بسبب تصريحاته خلال بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019). وبعد خسارة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره البرازيلي 0-2 في الدور قبل النهائي من كوبا أمريكا، وجه ميسي انتقادات حادة لكونميبول وادعى أنه يتحيز للمنتخب البرازيلي. وبعدها طرد ميسي خلال مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام المنتخب التشيلي في السادس من يوليو، إثر مشادة مع جاري ميدل الذي طرد أيضا، ورفض ميسي الصعود إلى المنصة لتسلم ميداليته.

وقال ميسي تعليقا على عدم الصعود إلى المنصة إنه لم يكن يريد المشاركة في الفساد. ووصف كونميبول ادعاءات ميسي حينذاك بأنها ليس لها أي أساس وغير مقبولة.