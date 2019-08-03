الاتفاق يخطف جراديل من الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام
اتفقت إدارة نادي الاتفاق مع نادي تولوز الفرنسي على شراء عقد الطرف الأيسر الإيفواري ماكس جراديل (31 عاما) بعد منافسة شرسة مع نادي الهلال الذي كان يرغب في التعاقد مع اللاعب.
ومن المنتظر أن تعلن إدارة الاتفاق رسميا خلال اليومين المقبلين عن التوقيع مع اللاعب الذي يعد إضافة فنية للفريق نظير خبرته الطويلة وتنقله في اللعب بين الدوري الإنجليزي من خلال فرق ليستر سيتي وبورنموث وليدز يونايتد وكذلك لعبه لناديي سان إيتيان وتولوز الفرنسيين.
وتأتي هذه الصفقة كسادس المحترفين الأجانب للاتفاق الذي يسعى أيضا للتعاقد مع مهاجم أجنبي ليسدل الستار على ملف لاعبيه الأجانب بعد أن تخلص من الثلاثي المصري حسين السيد والتونسي أحمد العكايشي والأوروجوياني براين اليمان الذي عاد لناديه الأصلي بمقابل مادي للاتفاق، بينما سيتم تسويق الثنائي التونسي فخرالدين بن يوسف والأوروجوياني إرياس قبل انتهاء فترة التسجيل في 31 أغسطس الحالي.
سطور من مشوار جراديل
- سجل في آخر موسمين له بالدوري الفرنسي 24 هدفا وصنع 14 هدفا
- لعب مع تولوز الفرنسي في موسمين 74 مباراة
- خاض 64 مباراة دولية مع منتخب ساحل العاج
- سجل مع منتخب بلاده 11 هدفا وصنع 7 أهداف
- حقق مع منتخب بلاده بطولة أمم أفريقيا كقائد للمنتخب
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