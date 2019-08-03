الأخضر يبدأ رحلة غرب آسيا بالكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

يدشن المنتخب السعودي لكرة القدم مشواره في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العراق حتى 14 أغسطس الحالي بمواجهة المنتخب الكويتي على ملعب فرانسواه حريري بمدينة أربيل في الـ10:30 مساء ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما أيضا منتخبي الأردن والبحرين.

واستعد الأخضر الذي يشارك بنجوم الصف الثاني لهذه البطولة من خلال معسكر إعدادي قصير بمدينة الرياض تحت قيادة المدير الفني، الوطني يوسف عنبر وجهازه المعاون، حيث فضل المسؤولون في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم استدعاء لاعبي أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، كون البطولة تتزامن مع مشاركة هذه الأندية في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا. وتضم قائمة الأخضر كلا من عبدالله الجدعاني، عبدالله الصالح، مصطفى ملائكة، فواز الصقور، حاتم بلال، سامي الخيبري، حسين الشويش، متعب المفرج، حسان تمبكتي، محمد العمري، وسام سويد، يزيد البكر، علي النمر، عبدالكريم القحطاني، نايف هزازي، عبدالمحسن القحطاني، محمد الفهيد، محمد المجحد، ربيع سفياني، خالد الكعبي، صالح العمري، حسن شراحيلي، عبدالفتاح آدم.

ويبرز من لاعبي الخبرة في هذه القائمة الخماسي مصطفى ملائكة وربيع سفيان ونايف هزازي وصالح العمري ومحمد الفهيد.

Advertisements

وبدا واضحا من خلال القائمة والاستعدادات للبطولة، أن الأخضر لا يرمي بثقله فيها من حيث البحث والمنافسة على اللقب، عكس المنتخب الكويتي الذي يعدها هدفا، حيث أعلن المدير الفني الكرواتي جوزاك أن البطولة تمثل بالنسبة له المحطة الأهم للأزرق في رحلة التجهيز للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، كاشفا عن طموحه في تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على المنتخب قبل مواجهة نيبال بأول محطات التصفيات والمقرر لها 5 سبتمبر المقبل.

الأردن والبحرين

ويلتقي قبل مواجهة السعودية والكويت، وتحديدا في الـ7:30 مساء، منتخبا الأردن والبحرين على الملعب نفسه. ويبحث كل منهما عن بداية قوية تساعدهما في تعزيز حظوظهما في الانتقال للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

يذكر أن لوائح البطولة تنص على تأهل متصدر المجموعة للمباراة النهائية مباشرة، مما يدفع المنتخبات المشاركة للحرص على تجنب التعثر سواء بالتعادل أو الخسارة.