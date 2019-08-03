فضية عالمية ثانية ورقم شخصي للمسرحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة العداء أسامة مسرحي المركز الثاني والميدالية الفضية أمس في سباق 200 متر محققا رقما شخصيا جديدا بزمن 56 : 26 ثانية ضمن بطولة العالم للشباب لألعاب القوى في مدينة نتويل السويسرية. وهي الميدالية الفضية الثانية للمسرحي بعد الأولى التي حققها أمس الأول في سباق 100 متر. وعبر المسرحي عن سعادته بإضافة إنجاز آخر للسعودية في بطولة العالم، مؤكدا أن الزمن الذي حققه أمس سيكون له تأثير كبير في التقدم بالترتيب العام على مستوى العدائين الشباب في العالم، حيث كان الزمن السابق 97 :27 ثانية.



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