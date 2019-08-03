شكرا لقرائتكم تفاصيل تعاقد الإنتاج الحربى مع "فييرا" بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد الإنتاج الحربي مع محمد فييرا مهاجم بتروجت لمدة ثلاثة سنوات مقابل مليون و750 الف جنيه.

ووقع فييرا علي العقد في حضور اللواء أشرف عامر رئيس الانتاج الحربي وخالد مهدي مدير الكرة بالفريق.

ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير .

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وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك .

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.