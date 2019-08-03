طارق يحيى يجهز صفقات الزمالك الجديدة...

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جدة - عمرو شويل يعكف طارق يحيى المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك على تجهيز الصفقات الجديدة فى الفترة الحالية من خلال تحديد برنامج خاص لهم.
ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى.
وتعاقد الزمالك مع 10 صفقات جديدة حتى الأن، هم محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أوناجم جناج الوداد المغربى وأشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى ومحمد صبحى حارس بتروجت ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عبد الشافى ظهير أهلى جدة وإسلام جابر المنضم من المقاصة وكريم بامبو، وعودة محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى محمد.
واستقر طارق يحيى على خوض تدريبات صباحية ومسائية اليوم وغدًا، سيتخللها تدريبات بدنية شاقة فى الجيم، على أن يعود الفريق لخوض تدريباته فى فترة واحدة فقط "مسائية" بداية من يوم الاثنين المقبل.
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