شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى كاس مصر

تستأنف بطولة كأس مصر، يوم 28 أغسطس حيث تقام مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة فى تمام الساعة الثامنة والنصف على ملعب استاد السلام ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة الكأس.





موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى كاس مصر



قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى دور الـ 8 بطولة كأس مصر لتكون يوم 28 أغسطس الجارى بدلا من أول شهر سبتمبر المقبل.

ويستعد الزمالك فى الوقت الحالى لمواجهة يكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى.

وتعاقد الزمالك مع 10 صفقات جديدة حتى الأن، هم محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أوناجم جناج الوداد المغربى وأشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى ومحمد صبحى حارس بتروجت ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عبد الشافى ظهير أهلى جدة وإسلام جابر المنضم من المقاصة وكريم بامبو، وعودة محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى محمد.





Advertisements

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى كاس مصر





معركة مستمرة أبد الدهر بين الأهلي والزمالك على البطولات المحلية ،وبعد أن حقق المارد الأحمرلقب الدوري بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، أصبحت بطولة كأس مصر هى الصراع الحالى بينهما، بالإضافة إلى بيراميدز الضلع الثالث فى المنافسة هذا الموسم.

وحسم الأهلي لقب الدوري بعد أن كان يتذيل جدول المسابقة في بداية الماراثون واستطاع الزمالك الحفاظ على المركز الأول لعدة جولات ولكن أبناء القلعة الحمراء نجحوا فى تحويل الدفة لمصلحتهم في نهاية المطاف.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى كاس مصر



يطمح نادي الزمالك في تحقيق لقب كأس مصر تعويضا عن خسارة لقب الدوري الأخيرة بعد أن حقق الأهلي اللقب الـ41 من مسابقة الدوري العام بينما توقف رصيد الزمالك عند 12 لقب فقط

ويسعى نادي الزمالك في الحصول على بطولته المفضلة في آخر عشر سنوات حيث حقق الفارس الأبيض اللقب خمس مرات، بالإضافة إلى سعي نادي الزمالك في توطيد عقدة الأهلي مع البطولة لكسر هيمنة المارد الأحمر على البطولات المحلية وإسعاد جماهير ميت عقبة.

كما بدأ مجلس إدارة النادي في فتح ملف المدير الفني الجديد، والإطاحة بخالد جلال وذلك بعد خسارة الفريق لبطولة الدوري المصري الممتاز.