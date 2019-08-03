شكرا لقرائتكم مران الأهلى .. الشناوى يغيب وانتظام هذا السداسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى عن مران فريقه اليوم السبت والذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وانتظم سداسي الأهلي رمضان صبحي وصالح جمعة وناصر ناهر وأحمد فتحي وباسم علي، ووليد أزارو في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان السداسي قد غاب عن المران الجماعي للفريق الأحمر أمس الجمعة، بعدما استأنف الفريق تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها لمدة ٤ أيام بعد الفوز على الزمالك في ختام مباريات الدوري.

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وكان الشناوي قد تغيب عن مران الفريق الأحمر بالأمس، واكتفى بخوض تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق "اطلع بره" من جنوب السودان في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم ١١ من أغسطس الجاري.