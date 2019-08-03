شكرا لقرائتكم طنطا يفسخ تعاقد شوقى السعيد وأبو شعيشع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فسخ مجلس إدارة طنطا تعاقد الثنائى شوقى السعيد ومحمد أبو شعيشع بناء على رؤية فنية من أيمن المزين المدير الفنى للفريق الذى أوصى الإدارة بضرورة فسخ عقد الثنائى . وقد قام الثنائى بجمع متعلقاتهم الشخصية والرحيل من معسكر الفريق بالاكاديمية البحرية بالإسكندرية . يذكر أن طنطا صعد هذا الموسم لدورى الأضواء بعد هبوطه فى الموسم قبل الماضى،إلا أن الفريق سرعان ما عاد بعد تصدرهم لقمة المجموعة الثالثة .

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