شكرا لقرائتكم عامر حسين : مفيش " VAR " بالدورى لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة إن كل نادي سيكون له ملعب أساسي وآخر بديل، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة ينتظر الموافقة الأمنية لكل نادي.
أوضح عامر حسين أنه لا يوجد ملعب يستضيف مباريات أكثر من فريقين في الموسم الجديد.
أشار رئيس لجنة المسابقات فى تصريحات صحفية أنه لم يتم التطرق بشكل رسمي إلى تطبيق تقنية الفار في الموسم الجديد موضحا أن هذه التقنية تحتاج إلى مبالغ باهظة حتى يتم تطبيقها، مؤمدا انه لم يصله أي إخطار من لجنة الحكام بشأن تطبيق تقنية الفار".
تابع: "فترة توقف المنتخب الأوليمبي من ٨ إلى ٢٢ نوفمبر المقبل وسيقام بطولة أمم الأفريقية تحت ٢٣ عاما ويقام خلالها مباريات كأس مصر وشهر سبتمبر لا يوجد فيه أي ارتباط للمنتخب الأول حتى الآن".
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