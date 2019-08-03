شكرا لقرائتكم صبرى المنياوى: الإسماعيلى يتعامل بمبدأ الكيف فى الصفقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق صبرى المنياوى مدير الكرة بفريق الإسماعيلى على الصفقات التى تعاقد معها فريقه فى فترة الانتقالات الصيفية.

عبر المنياوى عن سعادته بالصفقاات الجديدة مؤكدا أنه سيكون هناك مزيد من التعاقدات فى المراكز التى تحتاج إلى تدعيم .

أوضح مدير الكرة بالإسماعيلى، أن فريقه يتعامل بمبدأ الكيف فى الصفقات وليس الكم وهو سيسهم بشكل جلى فى تطور مستوى الفريق للأفضل”.

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أضاف المنياوى:"الصفقات الجديدة على مستوى جيد لكن ينقصهم بالطبع الانسجام والتناغم مع باقى اللاعبين وهو ما سنسعى إليه فى الفترة المقبلة".

وأنهى حديثه قائلا:"أتمنى من جماهير الإسماعيلى الصبر والمساندة ،فنحن نعمل على قلب رجل واحد من أجل تصويب مسار الفريق".

وتعاقد الإسماعيلى حتى الأن مع الغينى بيكتى بعد تألقه ضمن صفوف منتخب بلاده بكان 2019 فضلا عن أحمد مدبولى ومحمود دونجا ثنائى الزمالك.