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شكرا لقرائتكم عامر حسين: استاد القاهرة يعود للعمل بعد 120 يوما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن أن استاد القاهرة تعرض لبعض التغيرات فى أرض الملعب بسبب الظروف المناخية.
قال حسين فى تصريحات صحفية، إن استاد القاهرة الدولى يحتاج إلى 120 يومًا من أجل العودة لاستضافة المباريات مجددًا.
أكد رئيس لجنة المسابقات، أن هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى التعديل في الاستاد أيضًا، بعد استضافة العديد من مباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
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