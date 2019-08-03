اخبار الرياضه

المسابقات تلغى القرعة الموجهة بالدورى المصرى...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم المسابقات تلغى القرعة الموجهة بالدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألغت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين القرعة الموجهة ببطولة الدورى المصرى والمقرر انطلاقه يوم 19 سبتمبر المقبل.

 

كما قررت اللجنة الغاء القرعة الموجهة اعتبارا من دور الـ16 لبطولة كاس مصر في النسخة الحديدة علي ان تكون القرعة موجهة في الأدوار التمهيدية وفي دور ال٣٢ فقط .

Advertisements

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المواعيد الجديدة لكأس مصر بعد قرار تقديمها، بسبب الأجندة الدولية للمنتخب الأولمبى، حيث 

 

حددت اللجنة يوم 16 أو 17 أغسطس الحالى موعدا لمباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من دور الـ16 بكأس مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المسابقات تلغى القرعة الموجهة بالدورى المصرى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا