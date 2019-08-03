شكرا لقرائتكم المسابقات تلغى القرعة الموجهة بالدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما قررت اللجنة الغاء القرعة الموجهة اعتبارا من دور الـ16 لبطولة كاس مصر في النسخة الحديدة علي ان تكون القرعة موجهة في الأدوار التمهيدية وفي دور ال٣٢ فقط .
وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المواعيد الجديدة لكأس مصر بعد قرار تقديمها، بسبب الأجندة الدولية للمنتخب الأولمبى، حيث
حددت اللجنة يوم 16 أو 17 أغسطس الحالى موعدا لمباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من دور الـ16 بكأس مصر.
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