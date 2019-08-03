شكرا لقرائتكم عامر حسين يكشف موعد انتهاء الدورى بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال حسين إن هناك اقتراح سيتم مناقشته مع الاندية قبل انطلاق الموسم الجديد بان يتم توقيع غرامة مالية علي اللاعبين بعد الانذار الثالث بحيث يتم ايقاف اللاعب مع تغريمه ماليا من اجل الحد من الخروج علي النص.
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