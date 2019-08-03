شكرا لقرائتكم لاسارتى يجتمع بـ "رمضان صبحى" فى مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للنادى الأهلى على الاجتماع برمضان صبحى لاعب الفريق خلال المران الذى أقيم على ملعب التتش بينما واصل سعد سمير بتدريبات تأهيلية. يستعد الأهلي لمواجهة مضيفه اطلع برة المنتمي لجنوب السودان في 11 أغسطس على ملعب برج العرب في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا. Advertisements وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 41 في تاريخه ويتطلع لمواجهة بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر بعد أسبوعين. ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في 18 سبتمبر في كأس السوبر المصري.

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