شكرا لقرائتكم ساوباولو يتعاقد مع المخضرم الإسباني خوان فران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ساو باولو البرازيلي يوم السبت تعاقده مع المدافع المخضرم خوان فران بعد رحيله عن اتلتيكو مدريد الإسباني.

وانضم الدولي الإسباني السابق خوانفران (34 عاماً) إلى ساو باولو بعقد يمتد حتى ديسمبر 2020.

ودخل ساو باولو في محادثات مكثفة مع خوان فران من خلال المدرب الفني للفريق دييجو لوغانو قبل أن يتم الاتفاق على كافة بنود العقد.

وحقق خوان فران بطولة الدوري الإسباني 2013-2014 مع أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى كؤوس الملك والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي بالإضافة إلى لقب الدوري الأوروبي.