تريزيجيه يتألق في فوز أستون فيلا على لايبزيج ويصنع هدفا عالميا.. (ملخص لمسات الفرعون)

كتب: ضياء السقا

قاد النجم المصري، محمود تريزيجيه، فريقه أستون فيلا الإنجليزي، للفوز على لايبزيج الألماني، بنتيجة 3-1، وديا مساء السبت، استعدادا لانطلاق البريميرليج.

وشهدت المباراة تألق تريزيجيه، الذي شارك في الدقيقة في الدقيقة 76 من عمر المباراة، حيث صنع النجم المصري هدفا رائعا، سجله جون ماكجين في الدقيقة 89، بعدما أرسل الفرعون كرة طولية متقنة إلى زميله الذي أودعها في الشباك.

ويستعد أستون فيلا، لمواجهة نارية أمام توتنهام فى الجولة الأولى، من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 10 أغسطس.

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وكان نادي أستون فيلا، قد تعاقد مع تريزيجيه، قادما من قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وصعد حديثا أستون فيلا، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمتلكه رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، ويلعب له قائد المنتخب الوطني أحمد المحمدى.

ووفقًا لتقارير صحفية إنجليزية فإن قيمة انتقال تريزيجيه، صاحب الـ24 عاما، بلغت 8.75 مليون جنيه إسترليني.

بشرى سارة للأهلي

وينتظر الأهلى مكاسب مادية من الصفقة نظير رعاية للاعب، عندما كان ناشئا في صفوفه، قبل انطلاق رحلته الاحترافية.

وسيكون إجمالى نسبة الأهلي 4% من الصفقة التي قدرتها الصحافة الإنجليزية بحوالى 10 ملايين يورو، وهو ما يصل إلى 400 ألف يورو ما يعادل 7.5 مليون جنيه مصري.

وبدأ تريزيجيه مسيرته مع النادي الأهلي وهو فى التاسعة من عمره قبل أن يغادر القلعة الحمراء وهو فى سن الـ21 عاما بانتقاله إلى أندرلخت معارا قبل أن يوقع عقدًا دائمًا فى الموسم التالى مع العملاق البلجيكى، ومنه إلى موسكرون ثم قاسم باشا التركي.

الصحف العالمية تتحدث عن تريزيجيه

وفي سياق متصل، تطرقت الصحف البريطانية للحديث عن تريزيجيه، وأبرزت ديلي ميل الصفقة كما نقلت إشادة دين سميث مدرب الفريق الذي أكد أن النجم المصري سيسبب الكثير من المشكلات لخصومه، لافتًا إلى أنه إنه لاعب من الطراز المميز الذي يلعب على الأجناب بشكل رائع.

وقالت ديلي ميل: "تريزيجيه البارع في كأس الأمم الأفريقية انتقل إلى صفوف أستون فيلا مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني".

من جانبها قالت ذا صن: "الانتقال التاسع.. اللاعب المصري بعد مستواه مع منتخب مصر في كأس الأمم الافريقية انتقل إلى صفوف أستون فيلا حيث سجل هدفًا وصنع آخر في أربع مباريات".

الجماهير الإنجليزية ترحب

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من ناحية أخرى، أبدت جماهير أستون فيلا، سعادتها بالوافد المصري الجديد في صفوف ناديهم، حيث قال الموقع الجماهيري للنادي، "Aston Villa Fans" أن تريزيجيه لاعب موهوب وخوض تجربة الاحتراف في "البريميرليج" سيمنحه مزيدا من الخبرة، كما أن الجهاز الفي لـ"الفيلانز" بقيادة ديان سميث سيعمل على التطوير من قدراته.

الجماهير المصرية تغزو صفحة أستون فيلا

وفي ذات السياق، غزت الجماهير المصرية صفحة أستون فيلا الرسمية على الفيس بوك، وعبرت عن سعادتها لانتقال اللاعب إلى صفوف النادي الإنجليزي، كما انتشرت التعليقات الفكاهية.

وبذلك ينضم تريزيجيه إلى قائمة اللاعبين المتواجدين في البريميرليج، بجوار محمد صلاح لاعب ليفربول، وأحمد المحمدي، مدافع أستون فيلا، ومحمد النني، متوسط ميدان أرسنال.

وكان اللاعب خاض 38 مباراة خلال الموسم الماضى مع قاسم باشا في جميع المسابقات، وسجل خلالهم 9 أهداف، صنع 10 وحصل على 4 بطاقات صفراء.

تريزيجيه كان قد انتقل إلى صفوف قاسم باشا في الصيف قبل الماضي على سبيل الإعارة من فريق أندرلخت قبل أن يقرر النادي التركي تفعيل بند أحقية الشراء بعد المستوى الذي ظهر عليه الدولي المصري.

ولعب تريزيجيه 71 مباراة مع قاسم باشا استطاع من خلالها أن يسجل 25 هدفًا ويصنع 18 تمريرة حاسمة.

وتفوق أستون فيلا في صراعه مع سامبدوريا الإيطالي وجالطة سراي التركي، في التعاقد مع نجم الفراعنة.

وشارك تريزيجيه مع منتخبنا الوطنى، فى كأس أمم أفريقيا 2019، التى استضافتها مصر، خلال 4 مواجهات، قبل وداع البطولة من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

نبذة عن تريزيجيه

محمود أحمد إبراهيم حسن.. ولد في كفر الشيخ، ومُنح لقب تريزيجيه في سن التاسعة وهو مشتق من اسم لاعب كرة القدم الفرنسي السابق دافيد تريزيغيه، بعد أن لاحظ مدرب فريق الشباب التشابه بين اللاعبين في أسلوب اللعب والمظهر.

بدأ مسيرته مع الأهلي، وشارك مع الفريق الأول في سن 18 وساعد الفريق على الفوز بدوري أبطال أفريقيا في 2012 و2013. في عام 2015، انضم إلى الفريق البلجيكي أندرلخت على سبيل الإعارة وتم جعل هذه الخطوة دائمة في وقت لاحق. إلا أنه كافح لإثبات نفسه في الفريق الأول وقضى الموسمين التاليين معارا، في المرة الأولى مع الفريق البلجيكي الآخر موسكرون، وفي المرة الثانية مع الفريق التركي قاسم باشا.

مع قاسم باشا، أصبح أفضل هداف مصري في الدوري التركي الدرجة الأولى في موسم واحد، مما دفع النادي لجعل صفقة الانتقال دائمة في عام 2018.

بعد أن مثل مصر في فريقي تحت 20 وتحت-23، شارك تريزيجيه أساسيا لأول مرة مع منتخب مصر في عام 2014 في سن 19 في ودية ضد كينيا.

أدرج اسمه في تشكيلة مصر لكأس العالم 2018، ولعب في جميع مباريات المجموعة الثلاث.

حتى الآن، شارك في 38 مباراة مع بلاده وسجل 6 أهداف.