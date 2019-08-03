رسميا.. المسابقات تعلن موعد الدوري الجديد ومباراة السوبر.. وتكشف عن توقف المسابقة في هذا الموعد

كتب: ضياء السقا

أعلنت لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد بداية الموسم الجديد، ومباراة السوبر المصري.

وقال عامر حسين في مؤتمر صحفي إن الدورى الجديد سينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة السوبر المحلي يوم 18 من نفس الشهر.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات أن مباريات بطولة كأس مصر ستقام فى شهر نوفمبر خلال انطلاق بطولة أمم إفريقيا للمنتخبات الأوليمبية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

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وأكد أن مباريات كأس مصر فقط التى ستقام خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا للمنتخبات الأوليمبية المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر القادم، بينما ستؤجل مباريات الدوري .

من ناحية أخرى، كشف حسين عن اقتراح جديد حيث ستكون عقوبة أول 3 إنذارات لأى لاعب بدون غرامة على أن يتم تغليظ العقوبة فى حال التكرار لتصبح إيقاف وغرامة مالية.

وأوضح عامر حسين أن لائحة العقوبات كافية فى مواجهة أى خروج عن النص وفقا لتقرير الحكام.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد عقد جلسة مع مندوبي الأندية الـ18 في الدوري الممتاز لمناقشة تعليمات لجنة المسابقات للموسم الجديد، والتأكيد على العقوبات واللوائح.