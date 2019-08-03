ملخص لمسات محمود تريزيجيه أمام لابيزيج الألماني

تمكن اللاعب المصري محمود تريزيجيه، لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، من صناعة أول أهدافه بشكل رسمي مع فريقه، وذلك في المباراة التي أقيمت بين فريقه ونادي لابيزيج الألماني ودياً، وذلك على ملعب “ريد بول أرينا” بألمانيا، ضمن استعدادات الفريقين بالموسم الجديد.

ونجح اللاعب المصري محمود تريزيجيه، من صناعة هدف أستون فيلا الثالث، والذي سجله اللاعب جون ماكجين، وذلك في الدقيقة 89 من عمر المباراة، حيث أرسل كرة طويلة بشكل مميز، والذي أودعها ماكجين في الشباك على الفور.

وتعد المباراة هي الثانية للاعب مع نادي أستون فيلا، بعدما شارك مع الفريق رفقه اللاعب أحمد المحمدي، في الودية الأولى التي أقيمت أمام نادي تشارلتون والتي انتهت بفوز استون فيلا بنتيجة 4 – 1 في المباراة الودية التى جمعتهما السبت الماضى.

ويذكر أن نادي أستون فيلا، نجح في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الكروي المقبل، وذلك عقب الفوز على نادي ديربي كاونتي بهدفين لهدف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي فى نهائى دورة “البلاى أوف”، وسوف يواجه نادي أستون فيلا، نظيره نادي توتنهام في الدوري الإنجليزي في العاشر من أغسطس الحالي.