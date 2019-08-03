جدول مباريات العراق القادمة في بطولة غرب أسيا 2019| موعد مباراة العراق وسوريا القادمة

نتابع معكم جدول ومواعيد مباريات العراق القادمة ضمن مباريات بطولة غرب أسيا 2019 الجارية في الفترة الحالية، ومجموعة المنتخب العراقي في البطولة هي المجموعة الأولى، التي يتواجد من خلالها منتخب أسود الرافدين بجانب كل من منتخب لبنان ومنتخب فلسطين هذا بالإضافة إلى المنتخب اليمني والمنتخب السوري، وفي الأسفل ستجدون موعد لعبة العراق القادمة، وتوقيت مباريات العراق في بطولة غرب أسيا 2019، كما سنتابع معكم ترتيب مجموعة المنتخب العراقي.

جدول مباريات العراق القادمة

أول مباريات العراق في بطولة غرب أسيا 2019 كانت ضد منتخب لبنان في لقاء الافتتاح تمكن من خلالها منتخب أسود الرافدين من الفوز بنتيجة هدف دون رد، وضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة، تمكن منتخب العراق كذلك من تحقيق الفوز الثاني على التوالي له بنتيجة هدفين مقابل هدف على حساب منتخب فلسطين.

ودائما مع موعد مباريات العراق القادمة، حيث موعد لعبة العراق القادمة في بطولة غرب اسيا 2019 ستكون ضد منتخب سوريا، وسيكون موعد مباراة العراق وسوريا يوم الخميس 8 أغسطس 2019، وستنطلق متابعة المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت العراق المحلي.

ودائما مع جدول مباريات العراق في كأس غرب أسيا، حيث في الجولة الرابعة والأخيرة للمنتخب أسود الرافدين في المجموعة سيواجه منتخب اليمن، وذلك يوم الأحد الموافق ل 11 أغسطس 2019 الجاري، وستنطلق متابعة لعبة العراق واليمن مباشرة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت بغداد المحلي.

ترتيب مجموعة العراق

في هذه الفقرة سنتابع معكم جدول ترتيب مجموعة المنتخب العراقي في بطولة غرب أسيا 2019 الجارية في الفترة الحالية.