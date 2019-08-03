نعرض لزوارنا الكرام موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية والقنوات الناقلة للقاء، حيث يلتقي فريق ليفربول مع فريق مانشستر سيتي غدا الأحد على أرضية ستاد ويمبلي بالعاصمة لندن في كأس الدرع الخيرية للموسم الجديد 2019/2020.

ونقدم لكم في هذا المقال موعد إقامة المباراة النارية بين العملاقين، وكذلك القنوات الناقلة للقاء، وسنقوم بمتابعة أحداث اللقاء المرتقب غدا لحظة بلحظة على موقعنا، فتابعونا.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

تنطلق المباراة المرتقبة بين الريدز و مان سيتي غدا الأحد 4 أغسطس في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة عصرا بتوقيت الجزائر.

ويسعى فريق مان سيتي إلى الفوز بمباراة الغد لتأكيد تفوقه الكامل على مستوى البطولات داخل إنجلترا، حيث حصد فريق جوارديولا الرباعية المحلية التاريخية في الموسم الماضي، ويأمل الفريق في تكرار ذلك الأمر مرة اخرى.

على الجانب الآخر يسعى فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح للفوز بلقاء الغد لتأكيد على قوة الفريق المتوج على عرش الكرة الأوروبية بعد فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا العام الماضي على حساب فريق توتنهام.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومان سيتي

وتنقل مباراة الغد بين فريق ليفربول ومان سيتي على الهواء مباشرة على قناة beIN sport HD1، وكذلك عبر تطبيق beIN connect، وسيقوم بالتعليق على لقاء الغد المعلق المتميز خليل البلوشي.

يذكر أن فريق ليفربول قد حصد كأس الدرع الخيرية 15 مرة، بينما حصد فريق مان سيتي اللقب 5 مرات آخرها لقب الموسم الماضي.

وسنقوم عبر موقعنا بمتابعة مباراة الغد لحظة بلحظة، فتابعونا.