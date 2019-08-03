طارق يحيي يطلع على تقرير خالد جلال قبل مواجهة بطل الصومال

اعلن المدير الفني لفريق الزمالك، طارق يحيي، بأنه قد اطلع على التقرير الفني الذي قام به خالد جلال بعد الإطاحة به من القيادة الفنية للفارس الأبيض عقب ضياع لقب الدوري والخسارة من الأهلي بهدف دون رد، كما أن طارق يحيي طلب الاطلاع على التقرير الفني لخالد جلال لكي يعرف كل كبيرة وصغيرة بالفريق قبل الذهاب لمواجهة ديكاداها بطل الصومال، في ذهاب الدور التمهيدي الدوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 11 من شهر أغسطس الجاري.

كما أن طارق يحيي قد يتولي القيادة الفنية للزمالك بشكل مؤقت وبالتحديد لحين يتم الانتهاء من مواجهة بطل الصومال ثم يعمل على التعاقد مع إدارة النادي مع مدير فني أجنبي.