مران الأهلي.. غياب 3 لاعبين.. وتأهيل سعد سمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

واصل ثلاثي الأهلي محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف غيابهم عن التدريبات الجماعية للفريق بملعب التتش بالجزيرة وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وشهد المران عودة كل من رمضان صبحي وصالح جمعة وناصر ماهر واحمد فتحي وباسم علي ووليد أزارو، بعدما غابوا أمس بإذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وواصل سعد سمير مدافع الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي، حيث أدى تدريبات قوية في الجيم في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

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وكان الجهاز الفني للفريق أعلن حاجة اللاعب إلى ثلاثة أسابيع لإعلان جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية تحت قيادة أليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية وذلك ضمن البرنامج البدني للاعبين.

وقاد مدرب الحراس طارق سليمان قاد تدريبات فنية قوية لحراس المرمى بمشاركة الثلاثي علي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد طارق استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان يوم 11 أغسطس الجاري في بداية مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.