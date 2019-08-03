كاف يوضح لـ"الخليج 365" حقيقة مشاركة الزمالك في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حقيقة احتمالية مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية بالنسخة المقبلة، في ظل عدم حسم موقف بطل دوري الأبطال حتى الآن.

وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل، بسبب أزمة إعادة مباراة نهائي دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد المغربي،

واكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن حتى اللحظة الحالية يعد الترجي التونسي هو بطل أخر نسخة لدوري أبطال أفريقيا، حتى يتم مناقشة الأمر باللجان الداخلية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأضاف، أن موقف إعادة دوري أبطال أفريقيا سيخضع لعدة إجراءات بعد ما ألغت المحكمة الرياضية قرار المكتب التنفيذي، لافتا ان الأمر سيتم تحويله إلى لجنة الأندية، التي بدورها ستنقل واقعة المباراة النهائية إلى لجنة الانضباط من أجل النظر فيها.

Advertisements

وأوضح، أن قرار لجنة الانضباط لن يكون نهائي، فمن حق أحد الطرفين توجيه الأمر بعد ذلك للجنة التظلمات، وبعد ذلك إلى المحكمة الرياضية الدولية وهي المحطة الأخيرة في هذا الأمر.

وشدد أن الأمر سيحتاج لبعض الوقت ليحسم، عقب الانتهاء من اجراءات تشكيل اللجان الجديدة في الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن لجنة الأندية لن تحتاج للاجتماع من أجل هذا الأمر وستحيله إلى لجنة الانضباط.

وأكد أن في حالة استمرار الموقف كما هو عليه حتى نوفمبر المقبل، سيعتبر الترجي بطلا للنسخة الأخيرة وبالتالي سيشارك في مونديال الأندية.

واتم تصريحاته:" مشاركة الزمالك كممثل أفريقيا باعتباره البطل الوحيد في القارة خلال موسم 2018-2019: "هذا الأمر يعود إلى الاتحاد الأفريقي".