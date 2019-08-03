محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن المهاجم المغربي خالد بوطيب، سيغيب عن الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة التي يعاني منها.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الفريق سيفتقد خدمات الدولي المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة.
وأضاف، أن الدولي المغربي تعرض لإصابة قوية في الركبة ستجبره على الابتعاد عن المشاركة مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.
وأوضح، أن غياب بوطيب عن الزمالك بسبب الإصابة ستمتد لشهور على أن يعود في شهر أكتوبر المقبل بحد أقصي بعدما يتماثل للشفاء بصورة نهائية.
يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر لها 11 أغسطس الجاري، في ذهاب دور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر في الزمالك يكشف لمصراوي مدة غياب بوطيب عن الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.