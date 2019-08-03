مصدر في الزمالك يكشف لمصراوي مدة غياب بوطيب عن الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن المهاجم المغربي خالد بوطيب، سيغيب عن الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الفريق سيفتقد خدمات الدولي المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

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وأضاف، أن الدولي المغربي تعرض لإصابة قوية في الركبة ستجبره على الابتعاد عن المشاركة مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، أن غياب بوطيب عن الزمالك بسبب الإصابة ستمتد لشهور على أن يعود في شهر أكتوبر المقبل بحد أقصي بعدما يتماثل للشفاء بصورة نهائية.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر لها 11 أغسطس الجاري، في ذهاب دور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.