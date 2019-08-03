مباشر كرة سلة.. نهائي أفريقيا للسيدات .. مصر 33 - مالي 68

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة المنتخب المصري ونظيره المالي في نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات. منتخب مصر للناشئات تغلبهن على أنجولا بنتيجة (71 -50) في نصف نهائي البطولة تحت 16 سنة والمقامة حاليًا برواندا. في المقابل، تفوقت سيدات مالي على منافستها موزمبيق لتصعد للمباراة الختامية. Advertisements وضمنت سيدات مصر التأهل إلى نهائي كأس العالم للناشئات. انتظرونا لمتابعة تفاصيل المباراة..

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