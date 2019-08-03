بالفيديو.. تريزيجيه يدون أولى بصماته مع أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع محمود حسن "تريزيجيه" أن يصنع هدفًا لصالح أستون فيلا في شباك لايبزيج الألماني في المباراة الودية والتي أقيمت مساء اليوم.

تريزيجيه صنع الهدف الثالث لصالح زميله جون ماكين في الدقيقة 89 ليسجل هدفًا حسم من خلالها المواجهة والتي انتهت لصالح أستون فيلا بنتيجة (3-1).

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ويستعد أستون فيلا لمواجهة فريق توتنهام هوتسبير يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن تريزيجيه انتقل إلى صفوف أستون فيلا في الصيف الحالي قادمًا من فريق قاسم باشا التركي في صفقة قدرت بـ10 ملايين جنيه إسترليني.

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