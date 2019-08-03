الأهلي يحدد طلبا واحدا لاتحاد الكرة في اجتماع المسابقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الاجتماع الذي عقدته لجنة المسابقات باتحاد الكرة اليوم مع مندوبي أندية الدوري المصري كان الهدف منه الاطلاع على رؤية الأندية لشكل المسابقات المحلية في الموسم الجديد (2019-2020).

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي بعد نهاية الاجتماع: "كل ناد قدم رؤية عامة ومقترحاته بشأن الموسم الجديد من وجهة نظره".

وأضاف: "كل ما طلبه الأهلي وأكد عليه خلال الاجتماع هو ضرورة وضع لوائح وقوانين صريحة لكافة المسابقات تسري وتطبق على جميع الأندية دون استثناء ولا يسمح لأحد باختراقها".

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وأتم مدير الكرة بالأهلي قائلا: "هناك رغبة جماعية من كل الأندية بعودة الجماهير للمدرجات خلال الموسم الجديد، خاصة بعد النجاح الذي شهدته بطولة الأمم الإفريقية والسلوك المثالي للجماهير، وهو ما يفتح الباب أمام عودتها بصورة طبيعية في كافة المسابقات المحلية".

وكان الأهلي تُوج بلقب الدوري المصري (2018-19) للمرة الـ41 في تاريخه بعدما تصدر جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه الزمالك.

يذكر أن الأهلي يستعد حاليا لمواجهة فريق "اطلع برة" في الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا يوم 11 أغسطس الجاري، على أن يواجه بطل السودان في لقاء العودة أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر نفسه.