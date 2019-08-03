عامر حسين يكشف .. موقف ستاد القاهرة من احتضان مباريات الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف ستاد القاهرة من احتضان مباريات الأهلي والزمالك في الموسم الجديد.

وكانت هيئة ستاد القاهرة قد خاطبت الأهلي والزمالك وأكدت موافقتها على استضافة المباريات لكن بعد نهاية أعمال الصيانة.

وقال حسين اليوم السبت : "ستاد القاهرة سيكون جاهزًا لاستضافة المباريات بعد 4 أشهر."

وظهر ستاد القاهرة في أبهى صوره خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي جرت في مصر حيث احتضن عدد من المباريات منها مباراة الافتتاح والمباراة النهائية.