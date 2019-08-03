اتحاد الكرة يكشف عن.. 3 تغيّرات في دوري الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، خريطة الدوري للموسم الجديد (2019 -2020).

رئيس لجنة المسابقات أوضح من خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن ملامح الموسم الجديد، ليؤكد أن سيتم تأجيل أي مباراة للفرق المشاركة في البطولات القارية إذا خاضوا مباراتين في أسبوع واحد.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات، أنه في حال خوض أي فريق مباراتين كل أسبوعين في البطولات الأفريقية سيلعب مباراة أو مباراتين في مسابقة الدوري.

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وعن قرعة الدوري، قال :"للمرة الأولى منذ ما يقرب من عشر سنوات لن يتم عمل قرعة موجهة، بحيث لن تقام مباراة القمة في نهاية الدورين الأول والثاني".

وكشف رئيس لجنة المسابقات عن مطالبة الأندية بلعب مبارياتها في مسابقة الدوري بكرة موحدة، لافتًا إلى أنه سيعقد جلسة مع الشركة الراعية لبحث هذا الطلب.

ومن المقرر أن تنتطلق منافسات الدوري في الموسم الجديد (2019 -2020) بداية من 19 الشهر المقبل على أن تنتهي البطولة المحلية في يونيو 2020.

جدير بالذكر أن ناديي الأهلي والزمالك يشاركان في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في المقابل يلعب بيراميدز والمصري في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، بينما يخوض الإسماعيلي والاتحاد السكندري منافسات البطولة العربية.