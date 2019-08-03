رسميا.. تحديد موعد انطلاق دوري الموسم الجديد ومباراة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد بدء الموسم الجديد للدوري المصري 2019-2020.
وقال حسين في تصريحات بمؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت: "الموسم الجديد يبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء مباراة السوبر المحلي لموسم 2017-2018 بـ24 ساعة فقط".
وأضاف: "الدوري الجديد سيبدأ يوم 19 سبتمبر المقبل، على أن تُقام مباراة السوبر المحلي بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس يوم 18 من نفس الشهر".
وأكمل: "ينتظر اتحاد الكرة قرار الشركة الراعية للجبلاية بشأن مكان السوبر سواء خارج أو داخل مصر".
وأتم قائلا: "دوري الموسم المقبل 2019-20 سينتهي في شهر يونيو 2020، وستشارك أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية".
يذكر أن عامر حسين سبق وأعلن أن مباراة السوبر للموسم المنقضي 2018-2019، بين بطلي الدوري والكأس، ستقام بين الدور الأول والدور الثاني للموسم المقبل 2019-2020.
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