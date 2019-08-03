بمشاركة منتخب مصر.. افتتاح مبهر لبطولة الهند الدولية للأولمبياد الخاص لكرة القدم.. صور

افتتحت مساء اليوم السبت بطولة الهند الدولية للأولمبياد الخاص في كرة القدم داخل الصالة المغطاة بستاد جواهر لانهر بمدينة تشيناي الكندية والتي تحتضن هذه البطولة لهذا العام خلال الفترة من 3 حتي 6 أغسطس الجاري.

حضر حفل افتتاح البطولة عدد من الشخصيات العامة في مقدمتهم الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري ، والوزير أشويني كومار شوباي وزير الصحة والأسرة الهندي بالأضافة إلي عدد من المسئولين بمدينة تشيناي الهندية وممثلين للأولمبياد الخاص الدولي ، وعدد

من الفنانين والفنانات منهم الفنانة الهندية العالمية فارو ساراثكومار ، الفنان الهندي العالمي راج بالاجي والموسيقار الهندي العالمي للاي ياراجا ، بالاضافة إلي وفود 15 دولة من حول العالم مشاركين بالألعاب من ضمنهم مصر.

أكد "عمرو الطحاوي" رئيس البعثة المصرية للأولمبياد الخاص أن حفل أفتتاح البطولة أقيم وفق قواعد الأولمبياد الخاص الدولي من دخول علم الأولمبياد الخاص وعلم الدولة المستضيفة ودخول الدول

المشاركة وعزف السلام الوطني للدولة المستضيفة وألقاء قسم اللاعبين وأيقاد شعلة البطولة لتبدء فعاليات البطولة بشكل رسمي.

وقد ظهر الحفل فى شكل مبهر من أجواء المؤثرات البصرية والإضاءة ، كما شهد عدد كبير من الاستعراضات التي تعبر عن التراث الهندي فقدمت فقرة الغنائية استكاتو الهندي ، عرض استعراضي لفرقة الملوك المتحدة الهندية ، كما تخلل الحفل فقرة استعراضية من لاعبي الأولمبياد الخاص الهندي.

ومن المقرر أن تبدء صباح غد الأحد مباريات البطولة رسمياً والتي تضم 20 فريق 12 للرجال و8 للسيدات من 15 دولة من حول العالم وتضم مجموعة مصر رجال كلاً من الهند2 ، وكوريا ، وباكستان.

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