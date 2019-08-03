كوتنيو يقترب من العودة إلى الدوري الانجليزي

بات نجم نادى برشلونة الاسبانى فليب كوتنيو قريب جدا من الانضمام الى نادى ارسنال الانجليزى خلال سوق الانتقالات الحالية .

وكشفت صحيقة ديلى ميرور البريطانية أن المدرير الرياضى السابق

لنادى برشلونة والحالى لنادى ارسنال أن راؤول سانهيلى سوف يتوجه الى مدينة برشلونة خلال السعات المقبلة من اجل الانتهاء من صفقة كوتنيو ويجتمع غدا الاحد مع ادارة النادى الكتلونى لبجث الامر.

وأشارت الصحيفة أن أن برشلونة لا يمانع رحيل كوتينيو خلال موسم الانتقالات الحالى لمدة موسم على سبيل الإعارة وذلك فى مقابل لا يقل عن 25 مليون يورو.