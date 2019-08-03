بات نجم نادى برشلونة الاسبانى فليب كوتنيو قريب جدا من الانضمام الى نادى ارسنال الانجليزى خلال سوق الانتقالات الحالية .
وكشفت صحيقة ديلى ميرور البريطانية أن المدرير الرياضى السابقلنادى برشلونة والحالى لنادى ارسنال أن راؤول سانهيلى سوف يتوجه الى مدينة برشلونة خلال السعات المقبلة من اجل الانتهاء من صفقة كوتنيو ويجتمع غدا الاحد مع ادارة النادى الكتلونى لبجث الامر.
وأشارت الصحيفة أن أن برشلونة لا يمانع رحيل كوتينيو خلال موسم الانتقالات الحالى لمدة موسم على سبيل الإعارة وذلك فى مقابل لا يقل عن 25 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر كوتنيو يقترب من العودة إلى الدوري الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.