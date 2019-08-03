تريزيجيه يصنع أول هدف مع استون فيلا

استطاع الدولى المصر محمود تريزيجيه لاعب نادى استون فيلا الانجليزي من صناعة اول اهدفه مع الفريق فى اول مشاركة مغ الفريق الانجليزي خلال المبارة الودية التى جمعت بين الفيلانز و لايبزيج الالماني فى التى

اقيمت على ملعب ريد بول أرينا بألمانيا وتاتى المبارة ضمن استعداد الفريقن للموسم الجديد .

وانتهت المبارة بفوز استون فيلا 1/3 وصنع النجم المصرى تريزيجيه الهدف الثالث

فى المبارة حيث لعب تريزيجيه كرة بعرض الملعب إلى جون ماكين الذي استلمها داخل منطقة الجزاء وسددها في الدقيقة 89 مسجلًا الهدف الثالث والأخير بالمباراة.

وشارك تريزيجيه كبديل في المباراة بدلًا من أنور الغازي ولبع تريزيجيه 14 دقيقة فقط واستطاع خلالهم أن يصنع الهدف الثالت .