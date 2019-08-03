للمرة الثانية.. منتخب مصر يحقق برونزية العالم في سباق السباحة بالزعانف

حقق منتخب مصر برونزية السباحة بالزعانف في المياة المفتوحة لمسافة 6 كيلو مترات وذلك بعد منافسة قوية مع لاعب المنتخب الروسي و الذي جاء في المركز الأول و المنتخب الأوكراني في المركز الثاني.

و قد نجح اللاعب مازن السيد في إحراز الميدالية البرونزية الثانية للمنتخب المصري خلال بطولة العالم في انجاز جديد لمصر.

ومن جانبة أعرب فارس أبوزيد مدرب

منتخب مصر عن سعادته بعد أن توقع أن يحقق منتخب مصر ميدالية أخرى في سباقات فردي الناشئين مسافة 6 كيلو وهو ماتحقق للمنتخب في ظل الدعم الدائم و المستمر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري و العربي و عضو الاتحاد الدولي للغوص و الانقاذ.

يذكر أن مصر حصدت أول ميدالية لها في البطولة صباح اليوم و حصلت على برونزية سباق 4×2 كيلو في المياه المفتوحة حيث جاءت في المركز الثالث بعد روسيا وأوكرانيا ، ومثل مصر في السباق كل من مازن السيد و لوجي ياسر و سلمي رمضان و محمود وليد حيث سجلوا ساعة و٢١ دقيقة وثلاث ثواني.

وكانت آخر ميدالية حصل عليها المنتخب الوطنى للسباحة بالزعانف كانت في بطولة العالم عام 2014.