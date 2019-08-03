وزير الرياضة يطالب مديري الاستادات باستضافة مباريات الدوري والكأس بنفس مستوى البطولة الأفريقية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مديري استادات " القاهرة ، السلام ، الدفاع الجوي ، الإسكندرية ، السويس ، الإسماعيلية " والتي استضافت مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مصر 2019 ، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضي ، وذلك بغرض التنبيه والمتابعة والاتفاق على الآليات التي من شأنها ضمان المحافظة على مكتسبات مصر من خلال استضافتها لفعاليات البطولة والتي من أهمها البنية التحتية

التي تضاهى المنشآت الرياضية العالمية وكانت من أهم أسباب نجاح تنظيم البطولة ونالت إشادة أفريقيا والعالم بمستواها المتميز والتي أصبحت جاهزة لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية متابعة أعمال الصيانة الدورية وتنفيذ كافة أعمال التطوير المطلوبة في المدرجات وإضاءة الملاعب والشاشات وقاعات المؤتمرات وكافة الملحقات والمرافق الخاصة بتلك الاستادات .

مضيفاً أنه خلال الفترة القادمة سيتم

عقد دورات تدريبية لكافة العاملين بالاستادات الرياضية لتطوير قدراتهم في أداء الاعمال وفقاً لأحدث النظم العالمية المتبعة في ذلك الشأن مشيراً على أن ذلك سيُعمم على كافة الاستادات الرياضية في مصر .

وأكد الوزير أن هذه الاستادات الستة أصبحت تمثل الركيزة الأساسية التي يجب أن تكون جاهزة بنفس المستوى التي ظهرت عليه أثناء فعاليات البطولة الأفريقية لاستضافة مباريات المنافسات المحلية خلال الموسم المقبل سواء مباريات الدورى أو كأس مصر.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر لمديري الاستادات وكافة العاملين بها على مجهوداتهم العظيمة التي قدموها خلال فترة البطولة .